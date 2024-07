In Großbritannien wurde ein Mann verhaftet, der eine Replik des Master-Schwerts bei sich trug. Der Grund: Obwohl die Nachbildung deutlich kleiner als das Original ist, hätte er damit anderen Personen schaden können. Das Master-Schwert gehört zu den bekanntesten Gegenständen der Gaming-Welt. Die legendäre Waffe führt Link in der Reihe The Legend of Zelda mit sich und rettet damit die Welt. In der echten Welt hat das Schwert nun zur Verhaftung eines ...

