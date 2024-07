Um 14:30 Uhr stehen heute die US-Arbeitsmarktdaten an. Kurz vorher bespricht der Börsenexperte Andre Stagge im folgenden Video die Aussicht auf die Daten, und was sie für die Märkte bedeuten können. Auch besprochen wird der Absturz beim Bitcoin, die anstehenden Wahlen in Frankreich und die gestrigen Wahlen in Großbritannien.

