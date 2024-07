FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 178 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung bei der Online-Apotheke laufe rund und scheine durch die Einführung des elektronischen Rezepts noch unterstützt zu werden, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Redcare sei nun noch näher daran, von diesem in Deutschland mehr als 50 Milliarden Euro schweren Markt zu profitieren. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sollte zum Ausbau bestehender Positionen genutzt werden. Das neue Kursziel begründete Koch mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747