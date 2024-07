DJ MARKT USA/Arbeitsmarktbericht gibt die Richtung vor

Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni wird zum Wochenauklang die Richtung an der Wall Street vorgeben. Nach der Feiertagspausse am Vortag zeigt sich der Future auf den S&P-500 wenig verändert. Sollte sich am Arbeitsmarkt die erwartete Abkühlung einstellen, dürfte dies den zuletzt wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen weitere Nahrung liefern und die Aktienkurse anschieben. Dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zuletzt auf den höchsten Stand seit November 2021 kletterte, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich der US-Arbeitsmarkt abkühlt.

Ökonomen erwarten ein Stellenwachstum von 200.000 (Vormonat: 272.000) und eine stabile Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. Für die Stundenlöhne wird ein Zuwachs um 0,3 (0,4) Prozent im Monats- und 3,9 (4,1) im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.

Unternehmensmeldungen sind dagegen dünn gesät. Netflix, Disney und andere US-Streaminganbieter gehen gegen die geplante Streaming-Abgabe in Kanada vor. Sie haben ein Gericht in dem Land angerufen, um das Vorhaben der Behörden zu stoppen. Diese wollen den Streamingdiensten 5 Prozent der Erlöse in dem Land abnehmen, um damit lokale TV-Nachrichten und andere lokale Inhalte zu unterstützen. Die Aktien von Netflix und Disney legen um jeweils 0,1 Prozent zu.

July 05, 2024

