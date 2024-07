Am Freitag stieg der DAX auf seinen höchsten Stand seit Mitte Juni. Der deutsche Leitindex legte um 0,93 Prozent auf 18.621,73 Punkte zu. Damit nähert er sich dem im Mai erreichten Rekordhoch von 18.892 Punkten an. Der DAX verzeichnete einen Wochengewinn von über zwei Prozent, was die Kurskorrektur von Mitte Juni weitgehend ausgleicht.Der MDAX stieg um 1,11 Prozent auf 25.821,35 Punkte, wodurch das ...

