HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen zum zweiten Quartal von 88 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwaches Marktumfeld überschatte wohl die starke Entwicklung des Marktanteils, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach ihrer Talfahrt werde die Aktie auf einem Bewertungsniveau gehandelt, das es in den letzten 25 Jahren nur dreimal gegeben habe: Während der Dotcom-Rezession, der globalen Finanzkrise und der Corona-Pandemie. Anleger legten also eindeutig zu viel Wert auf kurzfristige Dynamik./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7