MÄRKTE EUROPA/Börsen gehen zuversichtlich in französische Stichwahl

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter freundlich zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagmittag. Zunehmend zuversichtlich blicken die Anleger auf den zweiten Gang zur Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag. Umfragen lassen erwarten, dass der rechtsextreme Rassemblement National keine absolute Mehrheit erringen wird. "Wir rechnen mit einem Parlament ohne echte Mehrheit und damit deutlich schwierigeren weitreichenden politischen Entscheidungen in Frankreich - darauf ist der Markt aber vorbereitet", heißt es bei Merck Finck.

Etwas zusätzlichen Rückenwind erhält der DAX davon, dass sich die Regierungskoalition endlich auf einen Haushalt geeinigt hat, besonders aber davon, dass zugleich ein Wachstumspaket beschlossen wurde. Details dazu sind aber noch nicht bekannt.

Der DAX legt um 0,8 Prozent auf 18.607 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 5.012 Punkte. An den Devisenmärkten notiert der Euro mit 1,0825 Dollar komfortabel über der Marke von 1,0800. Der Sektor der europäischen Technologiewerte liegt mit plus 1,2 Prozent an der Spitze. Hier sorgen günstige Nachrichten aus Asien für Käufe. Samsung Electronics hat einen Gewinnsprung gemeldet, LG Electronics erwartet ein kräftiges Gewinnplus im zweiten Quartal.

Der US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr ist mutmaßlich der wichtigste Termin des Tages und könnte somit für einen frischen Impuls sorgen. Zuletzt kühlte sich der US-Arbeitsmarkt wunschgemäß etwas ab. Für Juni werden 200.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft prognostiziert, im Mai waren es 270.000. Börsianer haben besonders die Stundenlöhne im Hinblick auf die Inflationsentwicklung und damit die Zinssenkungshoffnungen im Auge. Sie werden mit einem Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Wahl in Großbritannien ist unterdessen in etwa so ausgegangen wie es seit Wochen schon prognostiziert wurde. Am Aktienmarkt ist vereinzelt von einem "Non-Event" zu hören. Das Pfund Sterling wertet gegen den Dollar etwas auf, am Aktienmarkt in London geht es um 0,1 Prozent nach oben mit dem Leitindex FTSE-100. Die Labour Party hat einen Erdrutschsieg errungen. Aktien aus dem Bausektor wie Persimmon, Barrat Development oder Taylor Wimpey sind gefragt. Von der kommenden Labour-Regierung erden Anreize zum Bau weiterer Häuser erwartet.

Aixtron-Prognosesenkung wird zum Kurskatalysator

Aixtron schießen nach der Prognosesenkung um 16,2 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies sehen darin einen positiven Katalysator. Die Anpassung wurde im Markt weitgehend erwartet, abzulesen daran, dass aktuelle Konsensschätzungen schon im Bereich der nun gesenkten Zahlen liegen. Dazu ist der Auftragseingang im zweiten Quartal stark ausgefallen. Jefferies interpretiert dies als Indikator für eine robuste Nachfrage des kürzlich gewonnenen "Top 5"-Kunden, bei dem es sich um Infineon handeln dürfte.

Varta steigen sogar um 26,9 Prozent. Die Aktie hat begleitet von negativen Schlagzeilen seit Jahresbeginn über 50 Prozent an Wert verloren. Treiber ist nun die Nachricht über Interesse von Porsche an der Übernahme der Mehrheit an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH. Ob es tatsächlich zu einem Einstieg kommt, hängt noch von einigen Zustimmungen ab.

Während weiter über das "Für und Wider" höherer Zölle der EU auf in China hergestellte Elektroautos diskutiert und verhandelt wird, treten sie heute für zunächst vier Monate in Kraft. Nun muss sich zeigen, ob die befürchtete Eskalation im Handelskonflikt zwischen Europa und China tatsächlich eintritt. Der Sektorindex der europäischen Automobilhersteller hat seit Anfang April 10 Prozent eingebüßt, damit dürfte ein Teil der Skepsis wegen der Zölle in den Kursen bereits eingepreist sein. Aktuell steigt er um 0,5 Prozent.

Für Shell geht es in London um 0,7 Prozent nach unten. Unter anderem eine Unterbrechung beim Bau einer Biokraftstoffanlage belastet das Ergebnis im zweiten Quartal mit 1,5 bis 2,0 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.011,75 +0,5% 24,27 +10,8% Stoxx-50 4.545,38 +0,3% 13,67 +11,0% DAX 18.606,94 +0,8% 156,46 +11,1% MDAX 25.812,88 +1,1% 274,31 -4,9% TecDAX 3.400,14 +1,6% 52,24 +1,9% SDAX 14.650,95 +0,5% 76,60 +5,0% FTSE 8.253,30 +0,1% 12,04 +6,6% CAC 7.725,21 +0,4% 29,43 +2,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,56 -0,02 -0,01 US-Zehnjahresrendite 4,34 -0,02 +0,46 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0825 +0,1% 1,0823 1,0812 -2,0% EUR/JPY 173,99 -0,2% 173,84 174,21 +11,8% EUR/CHF 0,9726 -0,0% 0,9721 0,9728 +4,8% EUR/GBP 0,8466 -0,1% 0,8472 0,8470 -2,4% USD/JPY 160,72 -0,3% 160,63 161,13 +14,1% GBP/USD 1,2787 +0,2% 1,2774 1,2765 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2837 -0,1% 7,2865 7,2932 +2,3% Bitcoin BTC/USD 55.052,45 -5,9% 54.287,17 57.450,49 +26,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,90 83,88 +0,0% +0,02 +17,0% Brent/ICE 87,32 87,43 -0,1% -0,11 +15,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,395 33,49 -0,3% -0,09 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.365,10 2.356,86 +0,3% +8,24 +14,7% Silber (Spot) 30,58 30,40 +0,6% +0,17 +28,6% Platin (Spot) 1.008,28 1.001,75 +0,7% +6,53 +1,6% Kupfer-Future 4,65 4,53 +2,6% +0,12 +18,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

