Heute könnte ein enttäuschender monatlicher US-Arbeitsmarktbericht den Dollar-Index (DXY) unter 105 drücken, meint Philip Wee, Senior FX Strategist der DBS. DXY fällt auf und unter 105 "Der DXY ist in den letzten zwei Tagen in Richtung 105 gefallen, nachdem er dreimal in fünf Handelstagen nicht über 106 steigen konnte." "Die Federal Reserve (Fed) spielte ...

