Der Wechselkurs EUR/USD hat den Juli fest begonnen. Die Märkte sind weniger nervös, da sie bezweifeln, dass die rechtsextreme RN die absolute Mehrheit gewinnen wird, so Philip Wee, Senior FX Strategist der DBS. Abwartende Haltung der EZB stützt den Euro "Der EUR/USD startete stark in den Juli und stieg in den ersten vier Tagen um 0,9% auf 1,0812. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...