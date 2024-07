Der GBP/USD-Kurs stieg gestern um 0,9% auf 1,2760 gegenüber 1,2645 am Freitag. Die Märkte reagierten auf den Erdrutschsieg der oppositionellen Labour-Partei. Laut Philip Wee, Senior FX Strategist bei DBS, ist das GBP die einzige DXY-Komponente, die in diesem Jahr an Wert gewonnen hat (0,2% im Jahresvergleich). GBP ist die einzige positive DXY-Komponente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...