Hannover (ots) -Berater, Coaches und Agenturen sind heute mehr denn je auf digitale Vertriebsprozesse angewiesen, um ihr Business erfolgreich zu skalieren. Mit umsatz.io gibt Marvin Flenche von der A&M Sales Solutions GmbH ihnen ein mächtiges Werkzeug dafür zur Hand: Als erstes CRM-System mit Setter-Closer-Prinzip ist umsatz.io speziell auf die Bedürfnisse von Coaches und Beratern ausgelegt und erlaubt ihnen, Vertriebsprozesse gezielt zu systematisieren und fortlaufend zu optimieren. Wie genau Coaches und Agenturen mit umsatz.io mehr Conversions erzielen, erfahren Sie hier.Immer wieder stellen Coaches und Agenturen fest, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen: Zwar finden dank effektiver Marketing-Maßnahmen potenzielle Kunden auf die Website des Unternehmens und stellen Anfragen - Abschlüsse bleiben allerdings größtenteils aus. Hinzu kommen oftmals zeitintensive und unklare Prozesse, die Mitarbeiter für einen Großteil ihrer Arbeitszeit binden und proaktive Akquisearbeit nahezu unmöglich machen. "Interessenten werden nicht von selbst zu Kunden", betont Marvin Flenche. "Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Leistungen müssen Dienstleister gezielt nachfassen und Einwände behandeln, um Kunden zu gewinnen."Das Problem kennt er selbst nur zu gut: Deswegen haben Marvin Flenche und sein Team der A&M Sales Solutions GmbH umsatz.io entwickelt - ein CRM-System, das speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Coaches und Agenturen zugeschnitten ist. "Mit umsatz.io bieten wir nicht nur eine Fülle an Optionen zur Automatisierung von Abläufen, sondern auch das bislang einzige CRM-System mit nativem Setter-Closer-Prinzip", erklärt der Vertriebs-Experte. "Dies ermöglicht es unseren Kunden, ihre Vertriebsprozesse zielführend zu optimieren, Personal zu entlasten und mehr Zeit in Beratung und Einwandbehandlung zu investieren."Durch Automatisierung mehr Zeit für den Kunden schaffenNiedrige Conversion-Raten lassen sich vor allem auf Probleme im Vertriebsprozess zurückführen. Die sprichwörtliche Pipeline, die vom ersten Kontakt bis zum Abschluss führt, hat also an irgendeiner Stelle ein Leck - eine Stelle, an der Kunden verloren gehen. Gerade Unternehmen, die zur Organisation ihrer Kundendaten noch immer Excel-Tabellen oder vergleichbare Instrumente verwenden, haben oftmals das Problem, dass sie den Status einzelner Leads nicht detailliert nachverfolgen können. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, gezielt nachzufassen und den Lead zum Abschluss zu führen.Ein CRM-System wie umsatz.io schafft in dieser Hinsicht Abhilfe, indem es Unternehmen die Möglichkeit bietet, Workflows zu organisieren und klare Schemata für die einzelnen Abläufe innerhalb der Customer-Journey zu schaffen. Auf diese Weise ist jederzeit ersichtlich, an welchem Punkt ein Lead aktuell steht und welche Schritte als Nächstes folgen müssen, um die Chance einer erfolgreichen Conversion zu maximieren. Durch Features zur Integration mit anderen Anwendungen ist es zudem möglich, einen Großteil des organisatorischen Aufwands zu automatisieren, um so Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden und mehr Zeit für den Kunden aufbringen zu können.Customer-Journey nicht als Selbstläufer betrachten, sondern fortlaufend optimierenAuf der eigentlichen Customer-Journey gilt es, möglichst effektiv mit dem CRM-System zu arbeiten. So sollten schon im Setter-Call möglichst viele Informationen zur Klassifizierung und Vorqualifikation von Leads gesammelt und im System hinterlegt werden. Dies ermöglicht es, ungeeignete Leads frühzeitig auszusondern und im Closer-Call genauer auf Kundenanliegen und mögliche Einwände einzugehen. Ferner sollten Tracking-Funktionen und Funktionen zur Automatisierung wie Erinnerungen an Follow-up-Calls effektiv genutzt werden, um jeden Kunden optimal zu betreuen und so die Conversion-Rate zu erhöhen.Dabei sollten Unternehmen konsequent den Erfolg ihrer Vertriebsprozesse durch KPIs messen und verfolgen. Zu diesem Zweck liefert beispielsweise umsatz.io dem Nutzer Daten zu Conversion-Rates, der Effektivität der einzelnen Vertriebsstufen und dem Potenzial individueller Kontakte sowie Benchmarks, die zur weiteren Optimierung dienen können. Diese Daten bilden die Basis, um zielführende Optimierungen durchzuführen und Best Practices zu etablieren. Darüber hinaus stellen sie die wichtigsten Erfolgsindikatoren für Vertriebsprozesse dar.Bedarfsgerechte CRM-Lösungen für Berater, Coaches und AgenturenAnders als die meisten CRM-Systeme wurde umsatz.io ferner von Experten aus der Branche für Coaches, Berater und Agenturen entwickelt. Diesen bietet es neben nativer Unterstützung für Abläufe nach dem Setter-Closer-Prinzip unter anderem voll anpassbare Pipeline-Vorlagen für typische Vertriebsabläufe und Schnittstellen, welche die nahtlose Integration gängiger Tools ermöglichen.Ein CRM-System kann sein maximales Potenzial jedoch nur entfalten, wenn auch die Nutzer damit vertraut sind. Unternehmen sollten daher die Mitarbeiter, die mit umsatz.io oder ähnlichen Systemen arbeiten, intensiv in deren Nutzung schulen und sie dazu bewegen, die bereitgestellten Plattformen zu nutzen. In Kombination mit einer bedarfsgerechten CRM-Lösung und fortlaufender Optimierung stellt dies den Grundstein dafür dar, das Maximum an Conversions zu erzielen.Sie sind selbstständiger Coach oder Berater oder führen eine eigene Agentur und wollen das volle Potenzial Ihrer Leads ausschöpfen? Dann wenden Sie sich an Marvin Flenche (https://www.umsatz.io/) und erfahren Sie mehr darüber, wie umsatz.io Ihnen dabei helfen kann!Pressekontakt:A&M Sales Solutions GmbHMarvin Flenchehttps://www.umsatz.io/E-Mail: kontakt@umsatz.ioPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Sales Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168933/5817074