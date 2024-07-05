DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TECK RESOURCES LTD. 2035 US878742AE55 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 2040 US878742AS42 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 11/41 US878742AW53 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 12/43 US878742AZ84 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 12/42 US878744AB72 08.07.2024 HZE/EOT
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TECK RESOURCES LTD. 2035 US878742AE55 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 2040 US878742AS42 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 11/41 US878742AW53 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 12/43 US878742AZ84 08.07.2024 HZE/EOT
TECK RESOURCES LTD. 12/42 US878744AB72 08.07.2024 HZE/EOT