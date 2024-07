Das Tesla Model Y ist in der chinesischen Provinz Jiangsu offenbar von der dortigen Regierung in einen Beschaffungskatalog für öffentliche Stellen aufgenommen worden. Somit kommt es als Dienstwagen im öffentlichen Sektor in Frage. Ein Novum. Wie chinesische Medien berichten, hat es das Tesla Model Y auf eine Liste von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen geschafft, die dem öffentlichen Sektor in der Provinz Jiangsu die Beschaffungsauswahl vorgibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...