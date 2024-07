Gold bricht aus kurzfristigen Abwärtstrend aus

In den USA wird wieder auf Zinssenkungen spekuliert. Dies hat den Goldpreis in den zurückliegenden Tagen beflügelt. Gold wirft keine Zinsen ab. Sinkende Zinsen machen Investments in Gold attraktiver. Darüberhinaus legte die Gold-Nachfrage seitens nicht-westlicher Zentralbanken wie der Peoples Bank of China in den zurückliegenden Monaten zu.

Chart: Feinunze Gold



Widerstandsmarken: 2.400/2.559 USD

Unterstützungsmarken: 2.141/2.191/2.240/2.301 USD

Der Kurs für eine Feinunze Gold befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal und bildete im Mai bei rund 2.400 USD ein Allzeithoch. Seither konsolidiert das Edelmetall und pendelt zuletzt zwischen 2.301 USD und der Ausbruchslinie bei 2.400 USD. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert steigendes Aufwärtsmomentum. Der kurzfristige RSI-Indikator ist aktuell neutral zu bewerten. Mit dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend eröffnete sich Aufwärtspotenzial bis 2.400 USD. Kippt der Goldpreis unter 2.301 USD droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 2.240 USD.

Feinunze Gold in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.10.2022 - 05.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Feinunze Gold in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2017 - 05.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie USD Garant Cap Anleihen könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Am Anfänglichen Beobachtungstag wird auf Basis des Referenzpreises ein Cap (obere Kursgrenze) festgelegt. Notiert der Goldpreis am finalen Beobachtungstag oberhalb des Referenzpreises, partizipiert der Anleger entsprechen. Liegt der Preis für eine Feinunze Gold am 09.07.2029 beispielsweise 20 Prozent über dem Referenzpreis, erhalten Investoren 120 Prozent des Nennwerts zurück. Allerdings gibt es bei 150 Prozent ein Cap. Anleger erhalten somit maximal 150 Prozent des Nennwerts. Notiert der Goldpreis im Juli 2029 hingegen unterhalb des Referenzpreises, werden 100 Prozent des Nennwerts ausbezahlt. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Goldpreises teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Rückzahlung Feinunze Gold USD Garant Cap Anleihe HV4XRY * 102,50%** 09.07.2029 100% bis 150%**

*Zeichnungsfrist bis 11.07.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.07.2024; 10:10 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Gold HZ0HVL 42,39 1.908,8525 1.908,8525 5,18 Open End Feinunze Gold HD3D2U 21,40 2.136,2333 2.136,2333 10,26 Open End Feinunze Gold HD4C4P 10,65 2.252,3141 2.252,3141 20,53 Open End Feinunze Gold HD4C57 7,25 2.289,2709 2.289,2709 30,16 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.07.2024; 10:20 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bear Open End auf Gold für Spekulationen, dass sich der Goldpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Feinunze Gold HD4GYG 36,58 2.762,2162 2.762,2162 -5,97 Open End Feinunze Gold HD3KLV 21,46 2.597,7539 2.597,7539 -10,28 Open End Feinunze Gold HD42JG 14,28 2.520,4292 2.520,4292 -15,20 Open End Feinunze Gold HD150Q 8,70 2.459,8354 2.459,8354 -25,30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.07.20243; 10:40 Uhr

