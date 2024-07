EQS-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Endor AG verschiebt Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2023



05.07.2024 / 15:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Endor AG verschiebt Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2023 Landshut, 5. Juli 2024 - Die Endor AG (WKN 549166 / ISIN DE0005491666) verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2023. Gründe hierfür sind zum einen, dass erfolgte Nacherfassungen und Korrekturen auf Kreditorenkonten geprüft werden. Zum anderen wird der Abschlussprüfer einen Bestätigungsvermerk erst erteilen, wenn die Gesellschaft nachhaltig saniert und von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) auszugehen ist. Derzeit geht der Vorstand aufgrund der laufenden Sanierungsverhandlungen weiterhin von einer positiven Fortführungsprognose aus. Endor erwartet, den geprüften Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 nicht vor Ende September 2024 veröffentlichen zu können. Nach Abschluss der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023 wird der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 einberufen. Über den genauen Veröffentlichungstermin wird Endor entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. Mitteilende Person

Matthias Kosch, CFO



