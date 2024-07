NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Feiertagspause haben sich die Börsen in den USA zu Höchstmarken aufgeschwungen. Rückenwind erhielten sie am Freitag vom Juni-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der der US-Notenbank Fed Argumente für Zinssenkungen an die Hand gab. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 stiegen daraufhin auf Rekordhochs. Alles in allem hielt sich die Aufwärtsbewegung aber in engen Grenzen.

So legte der Nasdaq 100 um 0,3 Prozent auf 20.240 Zähler zu. Beim S&P 500 fiel der Aufschlag mit 0,1 Prozent auf 5.542 Punkte noch geringer aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 39.311 Punkten auf der Stelle./bek/he

