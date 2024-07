CATL hat eine neue Marke namens "Tianxing" für Nutzfahrzeug-Batterien ins Leben gerufen. Die ersten zwei Produkte unter dem neuen Label sind für leichte Nutzfahrzeuge konzipiert. In beiden setzt CATL auf den Cell-to-Pack (CTP)-Ansatz ohne die Modulebene in den Batteriepacks. Laut CATL werden die Tianxing-Batterien künftig über Kapazitäten von 30 bis 200 kWh verfügen und sich damit für eine breite Palette von Nutzfahrzeugen in verschiedenen Branchen ...

