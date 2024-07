Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG173841013 BW LPG Ltd. 05.07.2024 SGXZ69436764 BW LPG Ltd. 08.07.2024 Tausch 1:1

US83001A1025 Six Flags Entertainment Corp. 05.07.2024 US83001C1080 Six Flags Entertainment Corp. 08.07.2024 Tausch 1:0,58