Zu den Lufthansa Aktien gibt es neue Expertenmeinungen. In einer aktuellen Branchenstudie hat die UBS ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 12,30 Euro bestätigt. Man erwartet damit mehr als eine Kursverdoppelung: Der Aktienkurs der Lufthansa notiert am Freitagnachmittag bei 6,002 Euro leicht im Plus. In der Branche sieht man begrenzte Risiken ...

