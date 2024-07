MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktien von Hugo Boss von der Empfehlungsliste "Top Picks" gestrichen. Die Einstufung bleibe aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die von ihm erwartete Erholung im Konsumbereich sei ausgeblieben und die Aktien hätten nahezu den vom ihm festgelegten Mindest-Verkaufspreis unterschritten. Das allgemeine Verbraucherumfeld bleibe schwierig. In Großbritannien etwa hätten die Konsumenten zu kämpfen, in Deutschland sei die Dynamik schwach und auch die politischen Unsicherheiten in Frankreich seien nicht gerade förderlich./la/he



