Der Kryptomarkt verliert in 3 Tagen über 222 Mrd. Dollar - Diese 3 Coins trotzen dem Trend

Die Zeichen im Kryptomarkt stehen derzeit auf Sturm! Seit Anfang Juni befindet sich der gesamte Markt, angeführt vom Bitcoin und den größten Altcoins wie Ethereum und Solana, im Sinkflug. Manche Coins haben um die 20 % verloren, andere, vor allem Meme-Coins, sogar 50 % und teilweise mehr. Besonders schmerzhaft ist dabei, dass die Coins am stärksten verloren haben, die vorher die größten Highflyer waren.

So hat sich beispielsweise der Kurs von $PEPE ist seit seinem Allzeithoch im Mai halbiert und scheint unaufhaltsam noch weiter zu fallen. Betrachtet man die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen, zeigt diese einen Verlust von "nur" 22 %. Allein in den letzten 3 Tagen gingen so 222 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung verloren! Die Lage am Kryptomarkt sieht also nach wie vor eher schwierig aus, aber es gibt 3 Coins, die dem Markttrend trotzen und deren Marktkapitalisierung gerade stark ansteigt.

(Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen verlor in den letzten 3 Tagen an die 222 Mrd. Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Pepe Unchained - Die neue Version von $PEPE mit riesigem Potenzial

Eine der größten Erfolgsgeschichten am Meme-Coin-Markt ist ohne Zweifel $PEPE. Der Coin hat sich in einem Jahr von einem winzigen Coin zum drittgrößten Meme-Coin am Markt entwickelt. Doch da er auf der Ethereum-Blockchain läuft, sind Transaktionen mit $PEPE oft relativ teuer und langsam. Genau hier setzt Pepe Unchained ($PEPU) an. Der neue Coin befreit sich von der Ethereum-Blockchain und hat eine eigene Layer-2-Lösung. Das könnte der Grundstein für ein ganzes Ökosystem an neuen Coins sein. Vor allem da die Blockchain von $PEPU an die 100x schneller und deutlich günstiger ist, als die von $PEPE.

Obwohl $PEPU erst vor wenigen Wochen in den Presale gestartet ist und der Großteil vom Kryptomarkt noch gar nicht ahnt, welche Chance sich in dem kleinen Coin verbirgt, konnte $PEPU bereits fast 2,4 Mio. Dollar an Marktkapitalisierung erreichen! Die Nachfrage ist also schon jetzt extrem hoch. Auch die Social Media Profile von $PEPU wachsen mit fast 7.800 Abonnenten auf X und Telegram täglich. Wenn schon durch so eine geringe Bekanntheit so hohe Investitionssummen zustande kommen, liegt es nahe, dass die Nachfrage nach dem offiziellen Start an den dezentralen Börsen regelrecht explodieren könnte. Da verwundert es nicht, dass viele Analysten Pepe Unchained das Potenzial auf x100 zutrauen. Allerdings werden die Preise im Vorverkauf stets erhöht, wodurch sich das Gewinnpotenzial verringert. Es kann sich also lohnen, noch vorher zu kaufen, um mit der Preissteigerung direkt einen Buchgewinn zu erzielen.

Retro-Game trifft Play-to-Earn - So funktioniert Playdoge

Anleger über 30 werden sich bestimmt noch an die beliebten Tamagotchis der 90-er Jahre erinnern. Anleger unter 30 werden zumindest wissen, dass einige Games heutzutage eine Play-to-Earn-Funktion haben. Playdoge ($PLAY) vereint genau diese beiden Elemente. In dem Spiel geht es darum, dass Spieler sich gut um ihr Haustier, einen Doge, kümmern. Wenn sie das wirklich gut machen, dann erhalten sie über Play-to-Earn $PLAY-Token als Belohnung. Diese können sie entweder im Spiel verwenden oder an den dezentralen Börsen handeln. $PLAY bietet auch einen Staking-Pool an, der derzeit einen APY von 107 % p.A. aufweist, was überdurchschnittlich hoch ist.

(Playdoge bietet eine einträgliche Staking-Funktion mit einem APY von 107 % pro Jahr - Playdoge.io)

Der Staking-Pool bietet den Investoren von Playdoge gleich mehrere Vorteile. Einerseits können sie damit ein passives Einkommen aufbauen, wenn sie ihn in Verbindung mit Play-to-Earn nutzen, sogar ein Einkommen ohne eigenen Einsatz. Allerdings sind mittlerweile auch schon recht viele Tokens gestaked. Diese sind für eine Woche nach dem Start des Coins gesperrt, was hohe Gewinne beim Launch des Coins verursachen könnte, da das Angebot somit stark verknappt ist. $PLAY konnte trotz der Korrektur am Markt bereits über 5,3 Mio. Dollar einsammeln und die Nachfrage scheint mit jedem Tag größer zu werden. Wenn der Coin erst im breiten Mainstream ankommt, könnte er regelrecht explodieren und alle frühen Investoren könnten eine Menge Geld mit $PLAY verdienen.

Auf allen großen Blockchains unterwegs: Base Dawgz könnte ein CEX-Listing erreichen

Während die meisten Mem-Coins und Kryptowährungen nur auf einer einzigen Blockchain handelbar sind, liegt der Fall bei Base Dawgz ($DAWGZ) ganz anders. Denn $DAWGZ ist ein sogenannter Multichain-Coin. Das bedeutet, er kann auf verschiedenen Blockchains transferiert und gehandelt werden. Das schließt Base, Avax, Ethereum, Solana und die Binance Smart Chain mit ein. Sobald der Coin also an den offiziellen Börsen startet und an Bekanntheit gewinnt, könnte er durch die leichte Verfügbarkeit also ein extrem hohes Handelsvolumen erreichen. Ein hohes Handelsvolumen geht nicht nur meistens mit Kurssteigerungen einher, sondern ruft im besten Fall große zentrale Börsen wie Binance oder Coinbase auf den Plan. Erreicht ein Meme-Coin ein Listing bei diesen großen Börsen, explodiert sein Kurs fast immer.

(Auch Base Dawgz trotzt dem allgemeinen Trend am Markt und kann fast 2,4 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: basedawgz.com)

Wie die beiden vorherigen Coins trotzt auch $DAWGZ dem Markttrend und kann trotz eher pessimistischer Gesamtstimmung am Kryptomarkt ordentlich an Marktkapitalisierung zulegen. Fast 2,4 Mio. Dollar haben ehrgeizige Investoren bereits in $DAWGZ investiert. Einige Analysten erwarten einen regelrechten Boom in dem Meme-Coin, weshalb ihre Prognose lautet, dass $DAWGZ eine reale Chance auf x100 hat.

