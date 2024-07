In den USA sind nach noch vorläufigen Angaben im Juni auf den ersten Blick sehr erfreuliche 206.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Die an den Vormonatsdaten vorgenommenen ausgeprägten Revisionen trüben dieses Bild der Lage am US-Arbeitsmarkt allerdings sehr nachhaltig. Zudem legte die im Rahmen einer separaten Umfrage erhobene Arbeitslosenquote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...