GOLD: DEUTLICHER Wochengewinn! Die aktuelle Gold-Analyse

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold in den letzten Handelswochen zunächst nicht wirklich weitergekommen ist. Die Aufwärtsbewegungen wurden immer wieder von der SMA20 (aktuell bei 2.330,5 US-Dollar) bzw. der SMA50 (aktuell bei 2.339,7 US-Dollar) eingefangen. Erst zur Wochenmitte der abgelaufenen Handelswoche konnte sich Gold befreien und über die 2.380 US-Dollar und damit auch über die beiden Durchschnittslinien laufen. Die letzten drei Tageskerzen sind grün und können bullisch interpretiert werden. Damit hat sich das Tageschart aufgehellt.

- geschrieben von Jens Chrzanowski - Berlin - Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 06.07.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick

Gold Rückblick: (01.07.2024 - 05.07.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.321,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 4,00 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 3,10 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold lief übergeordnet bis Mitte der Woche in einer engen Box seitwärts. Das Edelmetall hatte immer wieder versucht über das Level bei 2.335/40 US-Dollar zu kommen, scheiterte immer wieder. Der Move gelang erst am Mittwoch. Es ging in einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an und über die 2.361,8 US-Dollar. Am Donnerstag konsolidierte Gold den Anstieg, der sich am Freitagnachmittag weiter dynamisch fortsetzte. Das Edelmetall ging bis 2.388,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Hoch der Vorwoche. Das Wochentief...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.