Die aktuelle Bundesregierung könnte in Ihrer Legislaturperiode womöglich das Kaufen von Aktien für die Altersvorsorge mit staatlicher Förderung ermöglichen - so lautet zumindest ein immer konkreter werdender Vorstoß der FDP. Diese Details sind bisher bekannt und darauf müssen sich Anleger einstellen. Riester, das ursprünglich die Rettung der privaten Vorsorge in Deutschland sein sollte, ist mit Blick auf die vielen auf Eis gelegten Verträge und hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...