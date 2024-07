Von Januar bis Mai 2024 gingen die peruanischen Avocado-Exporte im Vergleich zu den gleichen Monaten des Jahres 2023 in der Menge zurück und sind im Wert gestiegen, berichtet Agrodata Perú. Bildquelle: Pexels Während des analysierten Zeitraums in dem Jahr 2024 exportierte das Land 271.171.717 Kilo des Produkts im Wert von 554.214.308 USD. In den gleichen Monaten des Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...