Laut Agrodata Perú stiegen die peruanischen Zwiebelexporte von Januar bis Mai 2024 im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum 2023 sowohl in Menge als auch Wert an. Bildquelle: Pixabay In diesem Zeitraum 2024 exportierte das Land 60.740.615 Kilogramm Zwiebeln im Wert von 27.361.149 USD. Im Gegensatz dazu exportierte Peru in den gleichen Monaten des Jahres 2023 58.790.541 Kilogramm...

