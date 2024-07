Die mit Tafeltrauben bepflanzten Anbauflächen in Peru erreichten in der Saison 2023/24 ein Ausmaß von 22.343 Hektar, so teilt Agraria.pe mit. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 0,8 %. Bildquelle: Creative Commons Wikimedia In der Saison 2023/24 exportierte Peru 62.745.726 Kartons Tafeltrauben (zu je 8,2 kg), was einem Rückgang von 12 % im Vergleich zu den 71.404.349...

