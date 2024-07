München (ots/PRNewswire) -LumenHaus, eine innovative Plattform, die die Energiewende durch dezentrale, gemeinschaftsbasierte und nachhaltige Energieversorgung vorantreibt, hat eine bahnbrechende Initiative im Bereich Nachhaltigkeit gestartet und seine All-in-One-Smart Home-Energielösung im CinemaxX in München vorgestellt.Die Veranstaltung zog Branchenexperten und Medienvertreter an, darunter Eckhart Gouras, Geschäftsführer des PV Magazins, Andreas Hauer, Vizepräsident des Bundesverbands Energiespeicher, Nils Kleefeld, Influencer im Bereich erneuerbare Energien und Elektromobilität, und Roman Eckschlager, Gründer und Unternehmer der Directoa Holding GmbH.LumenHaus engagiert sich mit seiner Plattform für eine nachhaltige Zukunft, von der sowohl Partner als auch Kunden profitieren. Sein neuestes innovatives Design nutzt KI, um technologische Fortschritte voranzutreiben. Für Installateure bietet LumenHaus ein umsatzförderndes Geschäftsmodell, während Haushalte mit einer umfassenden, KI-gestützten Energielösung versorgt werden.Design your System: innovative Smart-Home-Energie-ErfahrungLumenHaus stellt mit "Design Your System" ein völlig neues intelligentes Energieerlebnis für Familien vor. Das von einem Team aus Algorithmus-Experten, Dateningenieuren und Netzservice-Spezialisten entwickelte System erstellt eine Bibliothek intelligenter Algorithmen, die Nutzern Professionalität und Effizienz vermitteln und sie auf ihrem Weg von der Programmgestaltung über den Kauf bis zur Installation unterstützen.LumenHaus Smart-Home Energie-System: Anpassung an den Elektrizitätsbedarf im HaushaltLumenHaus kombiniert hocheffiziente schwarze Module, ein All-in-One-Energiespeichersystem und ein EV-Ladegerät. Diese umfassende Lösung zeichnet sich durch vollständig integrierte Hardware- und Softwarefunktionen aus und ermöglicht maßgeschneiderte Systemdienste für Endbenutzer durch schnelles Lernen von Daten und kontinuierliche Produktleistungs-Upgrades. So wird sichergestellt, dass die Energiesysteme in den Haushalten in einem Top-Zustand bleiben und ein sicheres, zuverlässiges und hochwertiges Smart-Energy-Erlebnis bieten.Das System nutzt auch die Standort- und Kartierungsressourcen - einschließlich des Standorts des Hauses, der Dachgröße, des Beleuchtungswinkels, der Rohdatensätze für Solarinformationen und weiterer Daten - um den spezifischen Energiebedarf eines Haushalts genau zu berechnen. Dieser Ansatz maximiert die wirtschaftliche Effizienz von Hausenergieanlagen und unterstützt gleichzeitig die Ziele der nachhaltigen Entwicklung.Darüber hinaus können alle LumenHaus-Produkte intelligent über die LumenHaus APP verwaltet werden, ein cloudbasiertes Energiemanagementsystem für den Hausgebrauch, das auch Virtual Power Plant (VPP) Services umfasst. Auf diese Weise können Hausbesitzer zuverlässige Energie genießen und gleichzeitig einen Beitrag zum Stromnetz leisten."LumenHaus schafft Werte durch digitale, intelligente Technologie-Upgrades und Energiedienstleistungen für Zuhause. Wir glauben, dass das LumenHaus All-in-One ESS und die Energiemanagement APP mehr Familien dabei helfen können, einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu führen und gemeinsam eine grüne Zukunft zu gestalten", sagte Herr Martin Beyer, Direktor für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung der LumenHaus GmbH.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2452519/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lumenhaus-lanciert-innovative-nachhaltige-plattform-und-umfassende-smart-home-energielosung-302190527.htmlPressekontakt:Leaf Luo,leaf.luo@ecoflare.comOriginal-Content von: LumenHaus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175608/5817904