3U erhält Zuschlag im Ausschreibungsverfahren Windenergie an Land der Bundesnetzagentur Weiterer Meilenstein beim geplanten Kapazitätsausbau erreicht

Repowering-Projekt mit 31 MW geht in die Umsetzung

3U Konzern investiert rund EUR 70 Mio.

Neue Anlagen sollen noch 2025 ans Netz gehen Marburg, 8. Juli 2024 - Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat vergangene Woche die Ergebnisse ihrer jüngsten Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen (an Land), bei der die zukünftige Vergütungshöhe für den produzierten Strom ermittelt wird, bekanntgegeben. Einen Zuschlag hat dabei auch eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) im Segment Erneuerbare Energien erhalten. Die geplanten neuen Windenergieanlagen (WEA) in Langendorf, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, wurden bereits bestellt und mit den Bautätigkeiten kann nun begonnen werden. Bereits im März 2024 hatte 3U die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für den Bau der Windräder erhalten, sodass die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Mai-Ausschreibung der BNetzA vollständig erfüllt waren. Seit 2017 führt die BNetzA Ausschreibungen zur Ermittlung der finanziellen Förderung von Windenergieanlagen an Land durch. Der ermittelte anzulegende Wert dient als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Vergütung nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) der jeweiligen Windparkbetreiber. Die Zuschlagswerte für die Mai-Ausschreibung für Windenergie an Land lagen zwischen 7,20 und 7,35 Cent pro Kilowattstunde. Die 3U-Gesellschaft hat einen Zuschlag in Höhe von 7,34 ct/kWh erhalten. Kapazitätsausbau auf 43,0 MW, Investitionen von rund EUR 70 Mio. Das Repowering-Projekt der 3U sieht vor, dass sieben der insgesamt 15 bestehenden WEA durch fünf neue Turbinen ersetzt werden. Dafür investiert der 3U Konzern inklusive der eigenen Projektentwicklung bis zur Fertigstellung rund EUR 70 Mio. Die Finanzierung soll über die verfügbare hohe Liquidität, aber vor allem über die Fremdfinanzierung zu günstigen Konditionen bei einem renommierten Finanzinstitut erfolgen. Das Projekt wird nun zeitnah in die Realisierungsphase gehen. Die Lieferung und Installation der Windräder sowie die Fertigstellung des neuen Umspannwerks im Windpark Langendorf sind für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme und die Stromproduktion der neuen Anlagen sollen planmäßig bis Ende 2025 erfolgen. Die neuen Anlagen vom Typ Vestas V162 haben eine Nennleistung von 6,2 Megawatt (MW), bei einer Nabenhöhe von 169 Metern und einem Rotordurchmesser von 162 Metern. Die installierte Leistung in Langendorf wird mit der Umsetzung des Vorhabens von 22,5 MW auf 43,0 MW zunehmen. Noch stärker steigt die zu erwartende Stromproduktion. Damit können rund 30.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt werden. Außerdem spart der Windpark pro Jahr über 40.000 Tonnen CO2 ein. "Wir freuen uns, dass uns die Bundesnetzagentur den Zuschlag für unsere anvisierte Expansion im Segment Erneuerbare Energien erteilt hat. Dies ist ein weiterer zentraler Schritt für die Umsetzung des geplanten Repowering-Projekts in Langendorf, um unsere dortigen Kapazitäten auf eine installierte Leistung von 43,0 MW auszubauen und die zu erwartende Stromproduktion mehr als zu verdoppeln. Damit können wir unseren Beitrag für die Realisierung der Energiewende leisten", kommentiert Christoph Hellrung, Chief Financial Officer bei der 3U HOLDING AG und zuständig im Vorstand für das Segment Erneuerbare Energien. Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902).

