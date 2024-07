- Sovereign wird am OTCQX-Markt, der obersten Stufe der OTC-Märkte, notiert und erhält damit Zugang zu einer breiteren Basis qualifizierter US-amerikanischer Investoren

- Die OTCQX-Notierung resultiert aus dem gestiegenen Interesse von US-Investoren und strategischen Anlegern an Sovereign und seinem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi

- Kasiya hat das Potenzial, der weltweit größte und kostengünstigste Produzent von Rutil zu werden, der reinsten Form von Titan-Rohstoff, und stellt eine auf lange Sicht sichere Quelle für die Graphitversorgung außerhalb Chinas dar

- Das US-Energieministerium hat sowohl Titan als auch Graphit aus Gründen der nationalen Sicherheit als kritische Rohstoffe eingestuft. China dominiert derzeit die weltweite Versorgung mit beiden Mineralien

8. Juli 2024 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens ab sofort am OTCQX Best Market (OTCQX) unter dem Tickersymbol SVMLF gehandelt werden.

Der OTCQX ist die höchste Marktstufe der OTC-Märkte, an denen über 12.000 US-amerikanische und weltweite Wertpapiere gehandelt werden. Sovereign wurde zuvor am OTC Pink Market gehandelt und wurde in den OTCQX hochgestuft, da das Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllt, Best-Practice-Corporate-Governance-Methoden anwendet und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachgewiesen hat. Der Handel an der OTCQX begann am 5. Juli 2024 und wird die Sichtbarkeit und die Verfügbarkeit von Sovereign für US-Anleger verbessern.

Sovereign hat sich zum Ziel gesetzt, Marktführer bei der Versorgung der globalen Märkte mit zwei wichtigen Mineralien zu werden: Titan in Form von Rutil und Graphit. China dominiert derzeit das Angebot an beiden kritischen Mineralien.

Rutil ist die reinste, hochwertigste natürliche Form von Titandioxid (TiO2) und das bevorzugte Ausgangsmaterial für die Herstellung von Titanpigmenten und Titanmetall. Titan ist für verschiedene Industriezweige unverzichtbar, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Pigmente, Medizin- und Verbrauchertechnik. Nach Angaben des U.S. Geological Survey kontrollieren China und Russland etwa 70 % der weltweiten Lieferkette für Primärtitan. Gegenwärtig sind die USA bei Titanschwamm vollständig auf ausländische Quellen angewiesen. Nach Angaben des Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums unterstützt Titan jedoch 15 von 16 kritischen Infrastruktursektoren, die von der Bundesregierung als unverzichtbar eingestuft werden.

Graphit ist für die Energiewende von entscheidender Bedeutung, da es der größte Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ist, die in Elektrofahrzeugen und anderen Energiespeicherlösungen verwendet werden. Das Anodenmaterial Graphit kann bis zu 50 % der Masse einer typischen Lithium-Ionen-Batterie ausmachen. Nach Angaben von S&P Global stammten im Jahr 2023 77 % der weltweiten Graphitproduktion aus China, wobei die USA 42 % ihres Graphitbedarfs aus China importieren. Im Dezember 2023 verhängte China mehrere Beschränkungen für die Ausfuhr von Graphitkonzentrat. Im Mai 2024 verhängte die US-Regierung einen Zoll von 25 % auf alle Naturgraphiteinfuhren aus China ab 2026.

Das zu 100 % im Besitz von Sovereign befindliche Tier-One-Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya) im südostafrikanischen Malawi ist sowohl die weltweit größte bekannte Rutil-Lagerstätte als auch die zweitgrößte Flockengraphit-Lagerstätte. Kasiya kann eine langfristig sichere Quelle für die Versorgung mit Naturgraphit außerhalb Chinas werden.

Anhand zahlreicher technischer Studien hat Sovereign bereits bestätigt, dass das Kasiya-Projekt der weltweit größte und kostengünstigste Produzent von Rutil und Graphit sein könnte, und führt derzeit eine Optimierungsstudie durch. Rio Tinto, der strategische Investor von Sovereign und eines der größten und erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt, unterstützt und berät Sovereign weiterhin bei technischen und Marketing-Aspekten von Kasiya. Da Nachhaltigkeit eine der Hauptsäulen der Strategie von Sovereign ist, würde Kasiya auch die geringsten Treibhausgasemissionen aller hochgradigen Titanrohstoffe oder Graphitproduzenten aufweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director & CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76154Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76154&tr=1



