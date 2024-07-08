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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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4,3464,37209:04
PR Newswire
08.07.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 08

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

31,334,787.0000

3.8614 USD

IE00BLRPQH02

05 July 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

17,056,019.0000

7.2693 USD

IE00BJXRZJ40

05 July 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,674,930.0000

3.6149 USD

IE00BLRPRQ96

05 July 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,817,841.0000

4.7028 USD

IE00BLRPRR11

05 July 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.2409 USD

IE000RMSPY39

05 July 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

20,669,081.0000

4.6870 USD

IE000PY7F8J9

05 July 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

21,846,900.0000

5.0369 USD

IE000QUCVEN9

05 July 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

1,393,000.0000

4.7369 USD

IE000GA3D489

05 July 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

819,000.0000

5.3751 USD

IE0003A512E4

05 July 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

510,000.0000

4.3244 USD

IE000O5M6XO1

05 July 2024


© 2024 PR Newswire
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