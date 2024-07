Nvidia, Super Micro Computer und das war es dann schon mit den KI-Gewinnern? Weit gefehlt! In einer neuen Studie hat Goldman Sachs verraten, welche Aktien die wahren, langfristigen KI-Gewinner sind. Das ist das Ergebnis: Künstliche Intelligenz ist insbesondere in den vergangenen sechs Monaten zu einem Hype-Thema an der Börse geworden. Wirklich profitiert haben von dieser Entwicklung allerdings nur einige Large Caps wie Nvidia, Super Micro Computer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...