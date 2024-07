The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2024



ISIN Name

US05578UAC80 BPCE S.A. 14/24 MTN REGS

US865622BN30 SUMIT.MITSUI 2024

DE000MHB9940 MUENCH.HYP.BK.IS.17/24

DE000HLB3TG6 LB.HESS.THR.CARRARA07I/18

CH0421460400 EXPORT-IMPORT BK 18/24MTN

FR0013393774 RCI BANQUE 19-24 MTN

DE000CZ40LM6 COBA MTH S.P15

DE000A1TNDH8 AAREAL BANK MTN.HPF.S197