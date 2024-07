Willich (ots) -Leon Thiel hat mit gerade einmal Mitte 20 das geschafft, wonach viele streben: ortsunabhängig Geld verdienen und finanziell frei sein, während er das sonnige Leben in Dubai genießt. Der Schlüssel zum Erfolg: seine erfolgreiche Online-Marketing-Agentur. Heute bietet er angehenden Selbstständigen die Gelegenheit, von seinen bewährten Strategien zu profitieren. Wie genau das funktioniert, verrät er hier.Finanzielle Unabhängigkeit - der Traum vieler Menschen. Um ein erfolgreiches Business aufzubauen, versuchen sich immer mehr Menschen auch an modernen Geschäftsmodellen wie dem Online-Marketing. Tatsächlich erfolgreich sind jedoch nur die wenigsten - und das aus verschiedenen Gründen. "Sowohl das allgemeine Engagement als auch die persönliche Motivation ist bei Selbstständigen heutzutage so groß wie noch nie, doch so wirklich durchdacht sind nur die wenigsten Businesspläne", erklärt Leon Thiel. "Sie handeln überstürzt, geben ihre Projekte viel zu früh auf oder verfolgen ihren Traum nicht ernsthaft genug, da sie zu große Angst vor dem Scheitern haben. Viele wissen auch einfach nicht, welche Aufgaben, Strategien und Methoden sie nutzen müssen. Ohne klares Konzept ist jedes Business zum Scheitern verurteilt.""Durch die Unterstützung meines Franchise-Systems können Anfänger in dem Bereich unmittelbar von meinem Erfolgskonzept und meinen erprobten Strategien profitieren", erklärt der Unternehmer weiter. Mit seiner eigenen Online-Marketing-Agentur erwirtschaftet Leon Thiel mittlerweile über 250.000 Euro monatlich und möchte diesen Erfolg nun an motivierte Anfänger weitergeben. "Ich habe meine Methoden selbst entwickelt und aus zahlreichen Fehlschlägen gelernt - diese Mühe erspare ich den Partnern meines Franchise-Programms", verrät er. "Mit den richtigen Methoden und dem nötigen Ehrgeiz ist ein erfolgreiches und ortsunabhängiges Business ein realistisches Ziel." Die Mitglieder seines Franchise-Systems werden umfassend vom Anfänger zum erfolgreichen Online-Marketing-Agentur-Betreiber ausgebildet, um sein Erfolgskonzept duplizieren zu können. "Sie erhalten nicht nur detaillierte Vorlagen zur effektiven Anwendung meiner Strategien, sondern werden auch persönlich von mir in Live-Calls auf ihrem Weg begleitet", versichert er. "Da wir unsere exakten Strategien und Learnings aus unserem 4 Millionen Euro Jahr 2023 eins zu eins kopierbereit weitergeben, ist es die logische Konsequenz, dass unsere Franchise-Partner in relativ kurzer Zeit auf nennenswerte Erfolge mit ihrer eigenen Online-Marketing-Agentur erzielen und definitiv sehr gut und ortsunabhängig davon leben können."Mit dem Franchise-System von Leon Thiel zu 10.000 Euro im MonatOft scheitert die Selbstständigkeit bereits bei der Definition einer konkreten Geschäftsidee - und genau hier setzt Leon Thiel als Franchise-Partner an. "Ich biete Menschen, die keinen konkreten Plan für eine erfolgreiche Selbstständigkeit haben, einen vielversprechenden Ansatzpunkt", erklärt er. Sein Franchise-Programm funktioniert als White-Label, sodass die Franchise-Partner nach außen hin als eigenständiges Business mit eigenem Namen auftreten können. "Mir geht es darum, den Erfolg meines Unternehmens auszubauen und gleichzeitig anderen Menschen zu ermöglichen, ihren Traum vom eigenen ortsunabhängigen Business zu verwirklichen", betont Leon Thiel. Seine Beteiligung an den Unternehmen seiner Franchise-Partner liegt üblicherweise bei zehn Prozent, kann jedoch im Rahmen der Erstberatung individuell festgelegt werden, je nach Betreuungsintensität.Sobald die Zusammenarbeit beginnt, lassen die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten. "Meine Franchise-Partner erzielen durch unsere exakten Vorlagen aus Millionen-Gewinnen relativ zügig die ersten 10.000 Euro monatlich", berichtet Leon Thiel. Diesen Erfolg verdanken sie der engen Zusammenarbeit mit dem Jungunternehmer, der sie Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess des boomenden Online-Marketing-Agentur-Geschäfts führt. "Vorwissen oder persönliche Anwesenheit vor Ort sind nicht notwendig", erklärt er. "Lediglich die Bereitschaft zählt, sich neues Wissen anzueignen, wirklich Vollgas zu geben und als erfolgreicher Franchise-Partner eine erfolgreiche Selbstständigkeit im Internet aufzubauen."Aus Deutschland nach Dubai: Leon Thiels Weg zum erfolgreichen JungunternehmerAuf dem Weg zum erfolgreichen Jungunternehmer konnte Leon Thiel nicht auf die Unterstützung eines etablierten Franchise-Systems zurückgreifen - ihm blieb nichts anderes übrig, als jedes Hindernis selbst zu bezwingen. "Obwohl ich immer einen klaren Plan hatte, musste ich oft aus Fehlern lernen", gesteht er. "Aufgeben war für mich jedoch nie eine Option." Der Schlüssel zu seinem Erfolg liegt in seiner Kreativität, die ihn von anderen Unternehmern abhebt. "Ich gehe gerne neue Wege und setze meine Pläne auf eine Weise um, wie es zuvor noch niemand getan hat", erklärt er. Als Genie feiern lässt er sich jedoch nicht: "Es geht darum, die Probleme der Kunden zu lösen - man muss dazu nicht außergewöhnlich talentiert sein. Viel wichtiger ist es, sich in den Kunden hineinversetzen zu können und lösungsorientiert zu handeln."Leon Thiel hat sich nicht nur als Unternehmer von den deutschen Arbeitnehmern verabschiedet, sondern sich auch räumlich aus Deutschland zurückgezogen. "Mir war es wichtig, nicht nur finanziell frei zu sein, sondern auch mein Leben frei zu gestalten. In Deutschland habe ich diese Option für mich nicht mehr gesehen, deshalb bin ich letztlich nach Dubai gezogen", verrät er. "Tolles Wetter, wunderschöne Sandstrände und eine inspirierende Atmosphäre habe ich nun direkt vor der Haustür." Seine Penthouse-Wohnung im 60. Stock mit einer Wohnfläche von über 250 Quadratmetern ist mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden. "Dieses Penthouse erinnert mich immer wieder daran, was ich erreicht habe", verrät er. Auf Social Media wird der Unternehmer oft auf seine außergewöhnliche Luxuswohnung angesprochen. "Sie inspiriert viele Menschen, endlich auch den nächsten Schritt in ihrer Selbstständigkeit zu wagen - und das ist gut so. Wenn ich diesen Erfolg mit Mitte 20 erreichen kann, dann kann es jeder andere auch schaffen", betont Leon Thiel abschließend.