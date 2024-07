Der Dax könnte in der neuen Handelswoche seinen jüngsten Anstieg fortsetzen. Nach dem Sprung über die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie steht die Börsenampel erstmal wieder auf Grün. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA sowie nachlassende politische Unsicherheiten in Europa ließen Anleger in der vergangenen Woche in den Risk-on-Modus schalten. Der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...