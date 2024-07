NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie mache im laufenden Jahr stetig Fortschritte und dürfte nach der Stagnation im ersten Jahresviertel im zweiten Quartal organisch um 2 Prozent gewachsen sein, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Experte mit einem Wachstum von 4 Prozent, geht wegen der überdurchschnittlichen Bewertung des Sektors aber weiterhin selektiv vor. Zu seinen bevorzugten Werten gehören Siemens und Gea./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 17:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716