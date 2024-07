Frankfurt am Main (ots) -Als Aktion zum Start wird der Mindestanlagebetrag auf 1.000 Euro reduziertMit dem Impact Portfolio Manager können Anleger:innen ihr Geld über die nachhaltige digitale Vermögensverwaltung der Triodos Bank investieren. Es ist das erste Angebot, das einen Mikrofinanz-Fonds integriert und komplett auf Fonds basiert, die nach Artikel 9-Standard der EU-Transparenzverordnung ausgewiesen sind. Anhand der für sie passenden Anlagestrategie erhalten Anleger:innen ein von den Investmentexpert:innen der Triodos Bank zusammengestelltes Investmentportfolio - jeweils zu unterschiedlichen Anteilen bestehend aus mehrfach ausgezeichneten Investment-Fonds.Seit kurzem steht nun auch der Triodos Future Generation Fonds für das Investmentportfolio zur Verfügung. Der Fonds zielt darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von Kindern weltweit zu stärken. Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt. Der Fonds orientiert sich an fünf Zielbereichen, die in den strategischen Plänen von UNICEF festgelegt wurden, um die Rechte von Kindern zu stärken und ihr Wohlergehen zu fördern. Zusätzlich spendet Triodos Investment Management jährlich einen Betrag in Höhe von 0,10 % des Fondsvermögens an UNICEF zur Unterstützung des Projekts "Bausteine für die Zukunft".Als besondere Aktion zum Start wird bis zum 15.09.2024 der Mindestanlagebetrag für die Vermögensverwaltung von 10.000 Euro auf 1.000 Euro reduziert. Zusätzlich können Anleger:innen mit einem Sparplan regelmäßig in ihren langfristigen Vermögensaufbau investieren.Informationen zur Triodos BankDie Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile etwa 750.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Infrastruktur, Ökolandbau, Bildung, Soziales und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank und Triodos Investment Management weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 23,2 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt 1.851 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und Deutschland. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von über 70 führenden Nachhaltigkeitsbanken.2023 wurde die Triodos Bank erneut vom Handelsblatt als Testsieger und beste Nachhaltigkeitsbank ausgezeichnet. Der Triodos Impact Portfolio Manager wurde 2022 vom Deutschen Institut für Service-Qualität als "Finanzprodukt des Jahres" und von Capital als "einer der besten Robo-Advisor Newcomer" ausgezeichnet.Pressekontakt:Florian KossLeiter Kommunikation & MarketingTriodos Bank N.V. DeutschlandFalkstraße 5D-60487 Frankfurt am MainE-Mail: presse@triodos.deTel.: +49 (0)69-7171-9183Fax: +49 (0)69-7171-9223Original-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77945/5817944