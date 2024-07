Der DAX stieg am Freitag zunächst auf ein neues Monatshoch, brachte am Ende aber nur ein kleines Plus über die Ziellinie. Rückblick: Für den deutschen Leitindex ging es am dritten Aufwärtstag erst auf ein neues Juli-Top bei 18.650 Punkten, ehe im weiteren Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzten und den heimischen Blue Chips am späten Nachmittag zunehmend ...

