Schwalbach (ots) -Zu Beginn eines Bauprojekts werden Fenster, Türen und weitere Bauelemente oft zweitrangig betrachtet; zu Unrecht, denn die Anforderungen an diese Bestandteile des Hauses sind vielschichtig und umfassend. Alexander Wagner bietet deshalb mit seinem Unternehmen BAW - Bauelemente Alexander Wagner ein Komplettpaket von der Beratung bis hin zur professionellen Montage der Bauteile an. Welche Anforderungen Türen und Fenster erfüllen müssen, mit welchen Anbietern Alexander Wagner zusammenarbeitet und was Kunden über das Unternehmen sagen, erfahren Sie in diesem Beitrag.Wer ein Haus bauen möchte, muss viele Entscheidungen treffen: Soll die Immobilie unterkellert sein? Welche Bauweise wird bevorzugt? Aus welchem Material soll die Dämmung sein? Was dabei häufig unterschätzt wird, ist die Rolle der Bauelemente, also der Komponenten, die überwiegend zum Verschließen verschiedener Öffnungen im Haus verbaut werden. Dazu zählen vor allem Fenster und Türen, aber auch Garagentore, Rollläden, Insektenschutzgitter und Terrassenüberdachungen. "Früher hatten Fenster hauptsächlich die Aufgabe, einen kontinuierlichen Durchzug zu verhindern. Dementsprechend waren die Anforderungen überschaubar. Doch heute übernehmen Fenster viel mehr Aufgaben; unter anderem tragen sie entscheidend zur Effizienzklasse des Objekts bei. Je höher jedoch die Anforderungen an die Bauelemente sind, desto wichtiger ist eine frühzeitige und umfassende Planung", erklärt Alexander Wagner."Im Idealfall sichern sich Bauherren daher frühzeitig die Unterstützung von Fachleuten, die eine kompetente Beratung gewährleisten. Wenn es sich dann noch um einen Anbieter handelt, der mit verschiedenen Firmen zusammenarbeitet und die zeitnahe Lieferung und Montage der gewünschten Bauelemente organisieren kann, steht dem zügigen Voranschreiten des Bauprojekts nichts mehr im Wege", ergänzt der Experte. Mit seinem Unternehmen BAW - Bauelemente Alexander Wagner bietet er Kunden genau diesen Full-Service an.Anforderungen: Diese Kriterien machen ein gutes Bauelement ausFenster, Türen und Garagentore schließen in erster Linie Öffnungen des Hauses ab. Doch darüber hinaus nehmen sie auch noch weitere Aufgaben wahr. So sorgen Fliegengitter zum Beispiel dafür, dass unliebsame sechs- und achtbeinige Tiere draußen bleiben, während spezielle Verglasungen dazu beitragen, dass nicht übermäßig viel Wärme über geschlossene Fenster und Türen entweicht; im Sommer ist jedoch auch der gegenteilige Effekt, also eine starke Erwärmung in den Räumen, unerwünscht. Darüber hinaus sollen die Bauelemente möglichst viel Licht ins Innere des Hauses strömen lassen. Eine weitere wichtige Funktion betrifft den Schutz vor Einbrechern. Hier können bestimmte Fenster oder Türen mit Sicherheitsglas und Sicherheitsbeschlägen zum Einsatz kommen - wobei individuell geprüft werden sollte, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Nicht zuletzt bekommt der Lärmschutz eine immer wichtigere Bedeutung. Vor allem bei Häusern an stark befahrenen Straßen sorgen spezielle Verglasungen für mehr Ruhe im Haus, was wesentlich zur Lebensqualität beiträgt.Service: Diese Leistungen bietet die BAW - Bauelemente Alexander Wagner ihren Kunden anDie Bauelemente zu finden, die am besten zu den persönlichen Wünschen und Vorstellungen passen, ist oft ein schwieriges Unterfangen, zumal es für jede Funktion mehrere Hersteller gibt, die entsprechende Türen oder Fenster im Sortiment haben. Deshalb übernimmt Alexander Wagner im ersten Schritt die individuelle und ausführliche Beratung seiner Kunden. Konkret erkundigt er sich nach den Vorstellungen, zeigt Möglichkeiten und Alternativen auf und führt gegebenenfalls Argumente an, wenn sich ein Kundenwunsch nicht umsetzen lässt. Anschließend vermittelt er passende Produkte, die nachweislich durch ihre hohe Qualität überzeugen. Dank seines qualifizierten Montageteams kann Alexander Wagner seinen Kunden zudem auch den Einbau der ausgesuchten Bauelemente anbieten. Da die Produkte zudem stets neueste Technologien nutzen, ist häufig sogar die Inanspruchnahme von staatlichen Förderungen möglich.Ein weiteres Merkmal, das die BAW - Bauelemente Alexander Wagner auszeichnet, ist der erstklassige Kundenservice. Dieser wird von zahlreichen positiven Kundenbewertungen in verschiedenen Portalen verdeutlicht. Kunden können sich bei Alexander Wagner sicher sein, mit ihrem Anliegen ernst genommen zu werden.Qualität: Mit diesen Firmen arbeitet Alexander Wagner zusammenUm den Anforderungen eines qualitativ hochwertigen Bauelements gerecht zu werden, arbeitet die BAW - Bauelemente Alexander Wagner ausschließlich mit Herstellern zusammen, die ausgezeichnete Produkte liefern. Bei Türen setzt Alexander Wagner dabei gerne auf die Modelle von Pirnar. Diese überzeugen durch zahlreiche Formen, Texturen und Oberflächenstrukturen. Außerdem sorgt die bis zu vierfache Verglasung für die Erfüllung individueller Anforderungen. Bei Fenstern haben sich vor allem die Modelle von Schüco bewährt. Aus Aluminium und Kunststoff hergestellt, fügen sich diese nahtlos in jede Fassade ein. Für die Wahl des jeweils passenden Modells sorgen Konfiguratoren und natürlich die persönliche Beratung durch das BAW-Team.