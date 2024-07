NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 61,50 Euro auf "Buy" belassen. Das größte Problem für den Markt dürfte weder in der Höhe der Strafe liegen, noch darin, wie der Essenslieferant sie stemmen kann, schrieb Analyst Giles Thorne in seiner ersten Reaktion auf eine drohende Kartellbuße der EU. Sie könne vielmehr ein Muster sein für andere Fälle. Die Sofortmaßnahmen von Delivery Hero begrüßt der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2024 / 16:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2024 / 16:27 / ET

DE000A2E4K43