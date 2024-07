SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD lotet weitere Standorte für neue Automobilwerke aus und macht nun in der Türkei einen weiteren Schritt. Die Türkei befindet sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem chinesischen Unternehmen BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296),...

Den vollständigen Artikel lesen ...