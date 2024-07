Nach viel Regen steigen die Temperaturen wieder. Die Kurse auch? Bei diesen Aktien wahrscheinlich ja, meinen die Analysten der Bank of America, und schließlich Nvidia mit ein. Für einen Kauf gäbe es immer noch gute Gründe. Die UBS hebt am Montag das Kursziel an. Zwei Bullen, die diesem Skeptiker widersprechen.

