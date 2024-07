FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der für den Markt wenig überraschenden Gewinnwarnung bleibt Analyst Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar optimistisch. Er verweist auf die zuvor bereits erfolgte Kurshalbierung im Jahresverlauf. Positiv hebt er den verbesserten Auftragseingang im zweiten Quartal hervor./ag/mis



ISIN: DE000A0WMPJ6