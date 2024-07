Die Analysten der Deutschen Bank haben das Porsche-Werk in Leipzig besucht. Man zeigt sich beeindruckt von der Flexibilität der Anlage. Der Bau verschiedener Modelle auf einem Produktionsband in kurzer Zeit ist dort problemlos realisierbar. Damit verschwinden einige Sorgen bei den Analysten. Porsche kann sich demnach rasch den Gegebenheiten am Markt ...

