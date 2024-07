Worms (ots) -Egal, ob es sich um Werbung, Dokumentation, Imagefilm oder Hörbuch handelt - es gibt vielfältige Wege, als Sprecher erfolgreich zu werden. Patrick Khatrao ist ein herausragendes Beispiel dafür: Als professioneller Sprecher beeindruckt nicht nur seine Biografie auf Audible, er gibt sein Wissen in Form von Sprecherausbildungen auch an der Golden Voice Academy an Interessierte weiter, die sich ein zweites Standbein als Sprecher aufbauen wollen. Welche Erfolge sich daraus ergeben, erfahren Sie im Folgenden anhand dreier Kundenresultate.Um als Sprecher erfolgreich zu werden, benötigt man mehr als nur eine besondere Stimme: Technik, Verkaufstalent und Durchhaltevermögen sind unerlässlich, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Nur wenige Stimmtalente, die nicht die Strategien der Golden-Voice-Academy anwenden, können ihren Lebensunterhalt allein durch ihre Arbeit als Sprecher bestreiten und müssen sich oft auf die kleinsten Ausschreibungen bewerben - häufig ohne Erfolg. "Eine tolle Stimme allein reicht nicht aus", erklärt Profisprecher Patrick Khatrao. "Auch ich habe zu Beginn lange nach Kunden gesucht und beinahe aufgegeben. Mein großer Durchbruch kam erst, als ich erkannte, dass die Vermarktung der eigenen Stimme fast genauso wichtig ist wie die Sprechtechnik.""Mit dem richtigen Gesamtpaket kann es jeder schaffen, als Sprecher erfolgreich zu werden", betont der Experte. Patrick Khatrao weiß, wovon er spricht, schließlich ist seine Stimme mittlerweile deutschlandweit bekannt: Unzählige Videos, Hörbücher und Voiceover unterstreichen seinen Erfolg als Profisprecher. Darüber hinaus unterstützt er Menschen mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen an der Golden Voice Academy dabei, mit ihrer eigenen Stimme ein erfolgreiches Business aufzubauen. Zu diesen erfolgreichen Sprechern gehören auch Steffi, Benjamin und Sonja - wie sie durch die Golden Voice Academy ihr Leben verändern konnten, verraten sie im Folgenden.1. Wie Headhunterin Steffi ihre wahre Stimme fandSteffi aus Berlin, die ursprünglich im Headhunting tätig ist, fand durch die Golden Voice Academy ihre wahre Stimme. Anfangs war sie skeptisch und fragte sich, ob sie überhaupt Aufträge erhalten und ob sich die Investition lohnen würde. Doch bereits nach zwei Wochen wurden ihre Zweifel widerlegt: Ihre stimmliche Leistung verbesserte sich erheblich und die ersten Aufträge kamen rein. Ihr größter Erfolg ist die Veröffentlichung eines Hörbuchs und der Gewinn eines dauerhaften Kunden, der ihr monatlich über 1.000 Euro einbringt."Die Ausbildung bei Patrick Khatrao ist durchaus eine Herausforderung. Doch durch die Unterstützung der starken Community konnte ich schnell über mich hinauswachsen und unglaublich viel lernen", betont Steffi. Belohnt wurde sie mit einer herausragenden Sprechtechnik und einer persönlichen Entwicklung, die ihr heute wesentlich mehr Selbstbewusstsein verleiht.2. Wie Hörgerät-Akustikmeister Benjamin seine Leidenschaft zum Beruf machteDer 38-jährige Benjamin, ursprünglich ausgebildeter Hörgerät-Akustikermeister, konnte durch die Ausbildung an der Golden Voice Academy seine Leidenschaft endlich zum Beruf machen. Im Jahr 2021 wurde er auf Patrick Khatrao aufmerksam, als der Markt für Sprecher noch nicht sehr etabliert war. Die Website der Academy überzeugte ihn jedoch, sich für eine Sprecherausbildung bei dem Experten anzumelden. "Diese Entscheidung würde ich immer wieder treffen", betont er. Denn bereits nach vier Wochen konnte er durch ein Voice-over zweieinhalbtausend Euro verdienen. Heute hat Benjamin Spaß an seiner Arbeit, teilt sich seine Arbeitszeit flexibel ein und genießt ein höheres Einkommen als in seinem vorherigen Job.Für ihn ist es äußerst erfüllend, seine Stimme in verschiedenen Projekten einzusetzen - und auch der Verkaufsprozess bereitet ihm große Freude. In der Golden Voice Academy hat er nicht nur an seiner Stimmtechnik gearbeitet, sondern auch gelernt, wie man seine Dienstleistungen effektiv anbietet und Kunden überzeugt. Dieser Aspekt war ihm zuvor völlig fremd und half ihm, sein Talent in einen erfolgreichen Geschäftszweig zu verwandeln. Durch die Ausbildung wurde Benjamin strukturierter in seiner Arbeitsweise. Er hat gelernt, besser zu planen und Deadlines einzuhalten, um seine Projekte rechtzeitig abzuschließen. Heute ist er erfolgreicher denn je und sehr dankbar für dieses persönliche Wachstum.3. Mit der Golden Voice Academy endlich nach eigenen Regeln arbeiten - Sonja über ihre ErfahrungenDie 53-jährige Sonja gelangte über eine Empfehlung zur Golden Voice Academy. Ihr Traum war es, aus ihrer Anstellung auszubrechen und nach ihren eigenen Regeln zu arbeiten. Von Anfang an war sie überzeugt, bei Patrick Khatrao an der richtigen Adresse zu sein, hatte jedoch Bedenken hinsichtlich der erforderlichen Technik und Software. Diese Sorge erwies sich als unbegründet: Bereits im Oktober 2023, drei Monate nach Beginn der Ausbildung, erhielt sie ihre erste Rolle als Sprecherin eines Hörbuchs - ein Auftrag, der zu ihrem größten Erfolg werden sollte. Dank der Unterstützung von Patrick Khatrao wurde sie im Umgang mit der Technik so selbstbewusst, dass sie inzwischen bereits fünf weitere Hörbücher vertonen konnte."Solche und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Teilnehmer sind es, die mich immer wieder daran erinnern, wie wichtig unsere Arbeit ist. Gemeinsam verwirklichen wir den Traum von der eigenen Sprecherkarriere und das macht mich jeden Tag aufs Neue unheimlich stolz und bestärkt mich darin, vielen weiteren Interessierten diese Möglichkeit zu bieten", fasst Patrick Khatrao zusammen.Träumen auch Sie von einer Karriere als Profisprecher? 