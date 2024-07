Redcare Pharmacy hat in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte Kursrally hingelegt. Der positive Trend wird durch starke Umsatzzahlen untermauert, die durch die Einführung des E-Rezepts erzielt wurden. Analysten zeigen sich optimistisch und sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie.Die Aktie von Redcare Pharmacy setzt ihre Rally den vierten Tag in Folge fort. Am heutigen Montag notiert die ...

