Chart des Tages | Bitcoin (08.07.2024)

Der Kryptowährungsmarkt erlebte am Samstag nach vier Tagen mit starken Rückgängen eine Erholung. Bitcoin gewann vorübergehend über 4,00% und erreichte etwa $58.000. Am Sonntag jedoch übernahmen die Bären wieder die Kontrolle und machten die Gewinne vom Samstag zunichte. Heute, in der ersten Tageshälfte, sehen wir eine Vertiefung der Rückgänge.

Derzeit liegt der Bitcoin-Preis fast 13 - unter dem aktuellen realisierten Preis für kurzfristige Anleger (Adressen, die BTC weniger als sechs Monate halten), was ein gewisses Maß an Kapitulation signalisiert. Darüber hinaus verzeichneten US-amerikanische ETFs am Freitag die ersten nennenswerten Nettozuflüsse seit mehreren Sitzungen, die sich auf 143 Mio. USD beliefen, den höchsten Nettowert seit fast einem Monat....

