BERLIN (IT-Times) - Delivery Hero hat angekündigt, wegen einer möglichen Geldstrafe der Europäischen Union (EU) seine Rückstellung aus Drohverlusten deutlich zu erhöhen. Die Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) gab am 7. Juli 2024 am Abend bekannt, mit einer Geldstrafe in dreistelliger Millionenhöhe...

