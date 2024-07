Hamburg (ots) -Die KI ist ein toller Sparringspartner. Vorausgesetzt: Wir halten die Fäden in der Hand und füttern sie Schritt für Schritt mit zielgerichteten Prompts. Sabine Krippl zeigt an Beispielen, wie das geht und welche Strategien besonders gut funktionieren.Wie Sie zusammen mit der KI schnell zu spannenden Headlines und Einstiegen kommenIm Alltag geht es für Kommunikationsverantwortliche oft hektisch zu und für unterschiedliche Kanäle müssen schnell neue Headlines und Einstiege entwickelt werden. Die KI kann - geschickt eingesetzt - hier für viel Entlastung sorgen und den eigenen Kreativprozess unterstützen. Wichtig ist dabei, strukturiert vorzugehen, damit wir uns nicht in den unendlichen Möglichkeiten der KI verlieren. Sabine Krippl zeigt in diesem Webinar, welche Strategien sich in der Praxis bewährt haben.Es erwartet Sie ein Einblick in die praxiserprobte Trickkiste - viele Ideen probieren wir im Webinar auch an Themen der Teilnehmenden aus.Lassen Sie sich inspirieren von einer lebendigen und interaktiven Session. Mitmachen ist erwünscht! Sie können jederzeit Fragen an die Referentin stellen und konkrete Beispiele einbringen. Nach Abschluss des Webinars erhalten Sie die Präsentationsfolien als Skript.Programm- Mit der Strukturliste schnell zu neuen Ideen kommen- Botschaften anders erzählen - lassen Sie die KI um die Ecke denken- Varianten für Texteinstiege: Tricks aus dem Storytelling nutzenDieses Webinar richtet sich an Profis aus PR- und Marketingkommunikation, die regelmäßig schreiben und Themen immer wieder neu aufbereiten müssen.Referentin Sabine Krippl ist eine der beiden Gründerinnen von textwende. Seit über 20 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel - bei anschaulicher und humorvoller PräsentationEckdaten für das Online-Seminar Kreativität und KI-Power: So entstehen einzigartige Texte mit ChatGPT- Termin: Freitag. 13. September 2024, 10:30 - 12:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Personen- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/kreativitat-und-ki-power-so-entstehen-einzigartige-texte-mit-chatgpt-registrierung-903048009907?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5818311