Berlin (ots) -Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) und die Initiative Online Print (IOP) haben ein Kooperationsabkommen geschlossen. Sie arbeiten zukünftig in der politischen Interessenvertretung, der Öffentlichkeitsarbeit und in Fachthemen eng zusammen. Mit der Vereinbarung der weiter eigenständigen Organisationen entsteht ein auf gemeinsame E-Commerce-Themen fokussiertes Netzwerk, das die Interessenvertretung der Vereinsmitglieder weiter stärkt und ihnen jeweils auch die Fachkompetenzen des Partners zur Verfügung stellt."Was unsere Mitglieder verbindet sind die E-Commerce-Prozesse und neue Handels- und Produktionsweisen. Diese sind auf eine kundenspezifische, nachfragegeleitete Herstellung und Verfügbarkeit von Produkten, auf Just-in-Time-Wertschöpfung und digitale Automatisierung ausgerichtet. In diesem dynamischen Umfeld, das mit überkommenen Wertschöpfungen bricht und neue Geschäftsmodelle hervorbringt, schaffen wir eine neue gemeinsame Wissens- und Politikplattform. Onlinehandel und Onlineprint passen gut zusammen", freut sich Gero Furchheim, Präsident des bevh.Bernd Zipper, Vorsitzender der Initiative Online Print e.V., ergänzt: "Print wirkt. Print ist in unserer Gesellschaft nicht ersetzbar - und ein wichtiger Teil des Medienkanons. Besonders Onlineprint bildet aber heute fast die Hälfte des Print-Marktes in Deutschland ab. Um diesen Sektor des E-Commerce weiter zu stärken, bedarf es spezialisierter Partner. Wir freuen uns sehr, dass wir im bevh einen kompetenten und hervorragend vernetzten Kooperationspartner gefunden haben. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre hat uns und unseren Mitgliedern zudem gezeigt, was wir gemeinsam für die Branche bewegen können. In dieser weitergehenden Kooperationsvereinbarung sehen wir nicht nur eine Einladung zur aktiven Mitarbeit in den Arbeitskreisen, sondern eine Möglichkeit, über die Grenzen der Druckindustrie hinaus den E-Commerce-Markt mitzugestalten und so die Bedeutung von Print in den Köpfen der Menschen neu zu fixieren. Print bleibt - und ergänzt unsere digitale Welt um eine haptische Dimension."Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer beim bevh, begrüßt zum offiziellen Start die Kooperation: "Ein gutes persönliches Verhältnis, gemeinsame Interessen und die Parallelen unserer Geschäftsmodelle - das ist eine hervorragende Basis für unsere Partnerschaft, die wir nun auch dauerhaft nach außen tragen wollen."Über die Initiative Online PrintDie Initiative Online Print e.V. ist ein weltweit einmaliger Zusammenschluss der führenden kleinen und großen Onlineprinter in Europa zu einer unabhängigen Kommunikations- und Vernetzungsplattform. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren insgesamt einen online-print getriebenen Marktumsatz von über 12 Mrd. Euro. Gemeinsam treten die Mitglieder aktiv für den fairen Wettbewerb im Bereich der Onlinedruck-Dienstleistungen und für die Wahrnehmung der Onlineprint-Industrie als eigenständiger Sektor in der globalen Druckindustrie ein. Die IOP versteht sich als Sprachrohr der Onlineprint-Branche und steht für die Zukunftsfähigkeit der gesamten Print-Industrie.Link zur Originalmeldung (https://bevh.org/detail/bevh-und-initiative-online-print-iop-gruenden-kooperation)